Коронавирус

Уральский меридианУральский меридианГлаву Сургута госпитализировали с коронавирусом

В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом. О положительном результате теста на новую инфекцию глава города сообщил в социальных сетях. Вадим Шувалов написал, что был госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу.
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У главы Сургута диагностирован COVID-19

Новости Югры01:44

У главы Сургута Вадима Шувалова подтвердился коронавирус

ИА СИА-Пресс00:36

Мэр Сургута заразился коронавирусом

Коммерсантъ00:53

Главу Сургута госпитализировали с COVID-19

РИА Новости00:38

Мэр Сургута заразился коронавирусом

ТАСС01:14

Вадим Шувалов госпитализирован в СОКБ с коронавирусом

СургутИнформТВ00:16

Глава Сургута Вадим Шувалов заболел коронавирусом

СургутИнтерНовости00:13
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Политика

В Армении сторонники Царукяна потребовали отставки Пашиняна

Сторонники главы оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", крупного предпринимателя Гагика Царукяна, в доме которого в воскресенье был проведен обыск, скандируют у здания Службы национальной безопасности: "Никол, уходи!", требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:43
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Общество

Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ

Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
3,2K
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия 02:52
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
37
Общество

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Гаджеты

Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %

Акция продлится до 14 июня включительно. Вы можете купить подарок при покупке смартфона до 22 июня.
Evo-rus.com вчера в 09:29
21
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,5K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Происшествия

В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину

В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса.
RT на русском 04:15
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Религия

Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

Уральский меридиан 00:00
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Происшествия

Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету

13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна вчера в 12:34
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала фото после выписки из роддома

Недавно Кравец поделилась архивным снимком в Instagram, где они стоят возле роддома. Подписчики умилились фотографией.
Lisa.ru 02:45
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
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Армия и оружие

Турция намерена открыть две военные базы в Ливии

Газета.Ru 04:10
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Хоккей

«Витязь» обменял хоккеиста Наиля Якупова в «Амур»

РИА Новости 04:59
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Футбол

«Арсенал» и «Челси» поборются за вратаря «Саутгемптона» Форстера

«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к вратарю «Саутгемптона» Фрейзеру Форстеру, сообщает Football Insider.
Спорт-Экспресс 05:36
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
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Финансы

Украина получила первый транш от МВФ

Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
РИА Новости 12 июня в 08:12
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Космос

В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.
REGNUM 01:00
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Политика

Путин заявил, что правительство и регионы работают как одна команда

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ и регионы работают как одна команда, и он сомневается в том, что кто-то вдруг отказался бы исполнять решения кабмина или главы государства, посчитав их нецелесообразными.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие

Дональд Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Американский президент заявил, что данный боезаряд способен с расстояния 1,6 тыс. км поразить цель, диаметр которой не превышает 70 см. Трамп, выступая в военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк, проинформировал о новом оружии.
Актуальные Новости вчера в 13:07
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Вадим Николаевич Шувалов
Российский политик
Российский политический деятель, глава города Сургута. Почётный энергетик Российской Федерации.
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