МОСКВА, 18 ноября. / ТАСС/. Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.

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Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.

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