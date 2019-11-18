Происшествия

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Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.
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Главу УВД на московском метро отправили в отставку

МОСКВА, 18 ноября. / ТАСС/. Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
ТАССвчера в 12:33

Подробнее о событии

Источник: глава УВД на Московском метро подал рапорт об уходе на пенсию

РИА Новостивчера в 14:23

Глава УВД на московском метрополитене отправлен в отставку, - СМИ

РЕН ТВвчера в 13:01

Глава УВД на Мосметрополитене отправлен в отставку после стрельбы на «Рязанском проспекте»

Коммерсантъвчера в 13:18

Глава УВД на Московском метрополитене отправлен в отставку

Москва 24вчера в 13:03

СМИ сообщили об отставке главы УВД на московском метро

РИАМОвчера в 13:03

Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке

Интерфаксвчера в 14:26

ТАСС узнал об отставке главы полиции на метро Москвы после стрельбы

РБКвчера в 12:49
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Экономика

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru 17 ноября в 03:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM вчера в 04:23
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса вчера в 13:11
Общество

ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском вчера в 07:22
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

RT на русском вчера в 12:04
Политика

На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:03
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.
Накануне.Ru вчера в 17:38
Общество

В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу

"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.
ТИА вчера в 02:28
Политика

Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией мирным путем

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что правительство Японии намерено продолжить плотные переговоры о решении территориального вопроса, а также последующего заключения мирного договора с российской стороной.
Народные новости вчера в 23:35
Наука

Ученые объяснили причину роста живота с возрастом

Актуальные Новости вчера в 22:01
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Космос

Ученые обнаружили в Магеллановых Облаках «космических павлинов»

Территория новостей 16 ноября в 00:07
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 17 ноября в 18:02
Общество

Согласован порядок продажи «красивых номеров»

В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК 15 ноября в 23:22
Общество

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости вчера в 19:53
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Радио Комсомольская правда 16 ноября в 09:44
Футбол

Подрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов

По словам чиновника, 2/3 нынешнего бюджета «Крыльев» обеспечивается за счет региона, 1/3 — за счет привлеченных инвесторов.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Парня пропавшей без вести автоледи задержали и заковали в наручники

NGS24 В Красноярском крае задержали молодого человека, с которым незадолго до исчезновения встречалась 29-летняя Галина Миненко.
РЕН ТВ вчера в 11:46
Хоккей

Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
Футбол

Сборная Армении проиграла с крупным счетом команде Италии

В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.
Sputnik Армения вчера в 23:23
Спорт

Путин увеличил стипендии призерам Олимпийских игр пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин повысил стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста.
VSE42.RU вчера в 17:38
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