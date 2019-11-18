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ИзвестияГлаву УВД на московском метро отправили в отставку
Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.
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с чего всё началось
МОСКВА, 18 ноября. / ТАСС/. Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.ТАССвчера в 12:33
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Глава УВД на Мосметрополитене отправлен в отставку после стрельбы на «Рязанском проспекте»
Коммерсантъвчера в 13:18
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