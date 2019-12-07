РПЛ

Lenta.ruLenta.ruГлаву департамента РФС назвали негодяем и призвали уволиться

Президент ЦСКА Евгений Гинер призвал уволиться главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
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Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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