Происшествия

РБКРБКГлаву фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
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с чего всё началось

Председатель фракции «Единой России» в Переславле задержан по подозрению в убийстве

О задержании ЯРНОВОСТЯМ сообщил источник, близкий к ситуации. Убийство, по его информации, произошло накануне вечером.
Ярновостивчера в 13:45

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Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля-Залесского сложит полномочия

Газета.Ru02:39

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

РИА Новости01:41

В Ярославской области подозреваемый в убийстве депутат решил сложить полномочия

Известия02:41

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

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Депутата-единоросса подозревают в убийстве таксиста: у погибшего остались дочь и внуки

Новости Ярославля 76.ru01:52

Депутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве

URA.Ruвчера в 15:10

Председатель «Единой России» в Переславле Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции

Ярновостивчера в 15:59
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Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»

Privet-Rostov.ru 15 декабря в 13:39
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Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
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Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

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«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Экономика

Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Солидарность вчера в 04:46
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«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Технологии

Стало известно, как мошенники получают персональные данные россиян

Мошенники получают доступ к персональным данным через инсайдеров внутри крупных компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Group-IB.
Газета.Ru 02:38
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
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Пугачева отказалась от выступлений на «новогодних огоньках»

«Алла Борисовна не будет петь в „новогодних огоньках“», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседницы.
URA.Ru вчера в 18:14
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Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов

Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Коммерсантъ 01:00
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
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Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
РБК 02:57
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«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

ТАСС вчера в 18:39
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Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры со звездной мамой

В семье телеведущей Даны Борисовой разразился очередной скандал, после которого 12-летняя дочь звезды Полина оказалась госпитализирована.
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Общество

Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года

Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое - с 20% до 47%.
Интерфакс вчера в 22:57
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Происшествия

Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
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Финансы

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Коммерсантъ 02:45
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Партию наркотиков из Германии на 5,8 млрд рублей изъяли во Внуково

РИА Новости 02:03
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
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Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
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Путин отменил в России «банковский роуминг»

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссию за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке — так называемый банковский роуминг.
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Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
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