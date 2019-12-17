Происшествия
РБКГлаву фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Читать в источнике
Оценить117
с чего всё началось
О задержании ЯРНОВОСТЯМ сообщил источник, близкий к ситуации. Убийство, по его информации, произошло накануне вечером.Ярновостивчера в 13:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутата-единоросса подозревают в убийстве таксиста: у погибшего остались дочь и внуки
Новости Ярославля 76.ru01:52
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:28, Ашберн
Наука
Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%
Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Культура
Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Экономика
Упор на социалку: депутаты приняли бюджет Челябинска на 2020 год
На следующий год запланирована реконструкция Ленинградского моста на проспекте Победы — на эти цели в бюджете заложено 750 миллионов рублей.
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Футбол
Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»
В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Здоровье
В Петропавловске-Камчатском школу закроют на карантин по гриппу
В столице Камчатки одну из школ с 18 декабря полностью закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
Экономика
Названы крупнейшие рыбопромышленники России
Стали известны крупнейшие рыбопромышленники России. Этот список составлен журналом Forbes.
Политика
«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину
Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением
Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
Спорт
По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
Политика
Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах
Верховный суд (ВС) РФ в 2019 году принял решения о ликвидации 11 политических партий, семь лет не участвовавших в выборах, три из них пока не вступили в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
Здоровье
Врач Мясников предостерег от полной диагностики организма
Мясников привел в пример общие рекомендации здорового образа жизни, которые нередко опровергаются.
Экономика
Гончарук назвал сумму долга Украины из-за банковских махинаций
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что у Украины $21 млрд проблемных долгов.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!