Происшествия

РБКРБКГлаву фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Читать в источнике
Комментировать119
с чего всё началось

Председатель фракции «Единой России» в Переславле задержан по подозрению в убийстве

О задержании ЯРНОВОСТЯМ сообщил источник, близкий к ситуации. Убийство, по его информации, произошло накануне вечером.
Ярновостивчера в 13:45

Подробнее о событии

СМИ сообщили подробности дела депутата гордумы Переславля

РИА Новости03:21

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

РБК02:07

В Ярославской области подозреваемый в убийстве депутат решил сложить полномочия

Известия02:41

Депутата от «Единой России» задержали по делу об убийстве таксиста

Газета.Ru03:52

Заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий Владимира Корнилова рассмотрят сегодня

Ярновости03:09

Депутата-единоросса подозревают в убийстве таксиста: у погибшего остались дочь и внуки

Новости Ярославля 76.ru01:52

Депутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве

URA.Ruвчера в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами

Woman.ru 01:34
Наука

Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%

Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
МИР 24 01:49
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Культура

Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год.
Российская газета 02:57
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Экономика

Упор на социалку: депутаты приняли бюджет Челябинска на 2020 год

На следующий год запланирована реконструкция Ленинградского моста на проспекте Победы — на эти цели в бюджете заложено 750 миллионов рублей.
Pchela.News 01:49
Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Известия 14 декабря в 06:03
Происшествия

СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

РИА Новости 03:53
Происшествия

Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

REGNUM 02:44
Футбол

Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»

В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Спорт-Экспресс 03:03
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Здоровье

В Петропавловске-Камчатском школу закроют на карантин по гриппу

В столице Камчатки одну из школ с 18 декабря полностью закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
REGNUM 02:48
Экономика

Названы крупнейшие рыбопромышленники России

Стали известны крупнейшие рыбопромышленники России. Этот список составлен журналом Forbes.
Национальное Аграрное Агентство 00:24
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости 15 декабря в 00:57
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 15 декабря в 11:44
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением

Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
Российская газета 01:07
Спорт

По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
REGNUM 03:10
Политика

Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах

Верховный суд (ВС) РФ в 2019 году принял решения о ликвидации 11 политических партий, семь лет не участвовавших в выборах, три из них пока не вступили в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
РИА Новости 02:32
Здоровье

Врач Мясников предостерег от полной диагностики организма

Мясников привел в пример общие рекомендации здорового образа жизни, которые нередко опровергаются.
RuNews24.ru 04:05
Экономика

Гончарук назвал сумму долга Украины из-за банковских махинаций

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что у Украины $21 млрд проблемных долгов.
Известия 02:58
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 15 декабря в 03:58
Главное