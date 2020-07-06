Общество

РБКРБКГлаву избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

Главу участковой избирательной комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает «РИА Новости».
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Председателя УИК в Москве уволили после вброса бюллетеней

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В Раменках из-за подозрения во вбросе бюллетеней уволен председатель УИК

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В Москве сняли с должности председателя УИК после вброса бюллетеней

Дождь16:35

Председателя УИК в Раменках освободили от должности из-за вброса бюллетеней

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Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК15:05

В Москве уволили председателя УИК после скандала с вбросом бюллетеней

REGNUM17:26

Председателя УИК в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили

РИА Новости11:47
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
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Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
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Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
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Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

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С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
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Общество

В Испании вновь закрыли пляжи и ввели ограничения из-за коронавируса

В Испании в последнее время фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом. А испанской Андалусии закрытыми оказались свыше 50 пляжей.
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Илон Маск выпустил в продажу шорты, чтобы пошутить над трейдерами

Как пишет Bloomberg, ранее руководитель Tesla Илон Маск пообещал выпустить шорты в качестве шутки над инвесторами, которые ожидали падения акций компаний и открывали короткие позиции (shorts).
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Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Происшествия

Путин отправил в отставку генерала МВД

Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Происшествия

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

РИА Новости 12:24
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Гол Окампоса принес «Севилье» победу над «Эйбаром» в матче Примеры

"Севилья" дома нанесла поражение "Эйбару" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Происшествия

В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка

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Политика

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

ТАСС 17:39
Армия и оружие

В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км

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ФК «Зенит» обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом РПЛ

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату

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Наука

Чёрная малина может минимизировать аллергические реакции кожи

В результате выяснилось, что чёрная малина способна модулировать активность дендритных клеток организма, которые отвечают за передачу сигналов иммунной системе, тем самым способствуя тому, что возбуждаются воспалительные реакции.
ToDay News Ufa 04:50
Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
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Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество

Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией

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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни

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Наука

Фертильность женщин определяется по анализу волос

Ученые выяснили, что в волосах содержится гормон фертильности, который помогает определять количество яйцеклеток в женских яичниках.
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Футбол

Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
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