Главу участковой избирательной комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает «РИА Новости».

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

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