Общество

РБКРБКГлаву избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

Главу участковой избирательной комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили. Об этом сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает «РИА Новости».
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Председателя УИК в Раменках освободили от должности из-за вброса бюллетеней

Коммерсантъ15:47

В Москве уволили председателя УИК после скандала с вбросом бюллетеней

REGNUM17:26

В Москве сняли с должности председателя УИК после вброса бюллетеней

Дождь16:35

Председателя УИК в Москве уволили после вброса бюллетеней

Телеканал 360°18:00

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК15:05

В Раменках из-за подозрения во вбросе бюллетеней уволен председатель УИК

News.ru12:46

Председателя УИК в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили

РИА Новости11:47
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Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru 14:22
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8BitDo представила игровой контроллер для Microsoft xCloud в виде джойстика NES

Компания Microsoft собирается запустить в этом году игровой потоковый сервис xCloud, который будет поставляться в комплекте с подпиской службы Xbox Game Pass.
3DNews 15:23
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.
CT news 16:00
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Политика

Путин: поправки к Конституции РФ позволят избежать ошибок СССР

Принятые поправки в Конституцию РФ позволят усилить государственность страны, а также "создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед", заявил российский лидер Владимир Путин в эфире программы на ТК "Россия 1".
Капитал страны вчера в 08:30
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Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Политика

Глава ВМС Украины пообещал вернуть украинский флот в Севастополь

Украинский флот вернется в Севастополь, уверен командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
Росбалт 08:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что делала липосакцию

Российская поп-исполнительница Анна Седокова призналась, что в молодости скорректировала свое тело с помощью липосакции.
НТВ 11:32
Авто

116-летний завод Volkswagen остановил выпуск бензиновых машин

В 1990 году свое производство на заводе начал Volkswagen.
Популярная механика 05:04
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
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Футбол

«Севилья» обыграла «Эйбар» в матче Примеры

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Эйбар» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Чемпионат 18:00
Здоровье

Дагестан примет боровшихся с COVID-19 врачей на реабилитацию

Врачи, боровшиеся с распространением новой коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно пройти реабилитацию на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Газета.Ru 17:01
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика

Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.
Известия 15:08
Политика

Трампа предупредили о знании английского языка Путиным

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер сообщил президенту США о том, что Владимир Путин владеет английским языком, несмотря на то, что использует этот навык крайне редко.
Live24 07:58
Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

Evo-rus.com 13:13
Политика

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Футбол

«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»

Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи».
Спорт-Экспресс 14:15
Происшествия

Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице

Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Политика

КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США

ТАСС 17:39
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань 13:00
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Происшествия

Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Экономика

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 03:15
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Эпидемия повлияла на разработку второй части ремейка Final Fantasy VII

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