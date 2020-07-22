Общество
ИзвестияГлаву карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, его приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.
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Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о педофилии, сообщается на сайте судебной инстанции.Znak.com08:26
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