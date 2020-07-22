с чего всё началось

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Его приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

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