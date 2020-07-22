с чего всё началось

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Его приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке. 828

Общество На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 35

Общество Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 11

Футбол Рубин — Спартак 1:2 (2-й тайм) Совет директоров "Спартака" написал открытое письмо Кашшаи Газизов: "Спартак" теперь будет следить за последовательностью в решениях судей Кашшаи: ни один из десяти судей в Европе не сказал, что на Соболеве был пенальти Кашшаи доволен работой судьи Иванова на матче "Зенита" и "Спартака"

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта». 269

Общество Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 11

Путешествия Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября. 1

Единоборства Магомед Исмаилов весит 97 кг перед боем с Александром Емельяненко Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о форме перед боем с Александром Емельяненко, который пройдет в эту пятницу в Сочи в рамках ACA 107. 7

Происшествия Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 178

Игры Yakuza: Like a Dragon выйдет 13 ноября. Предзаказы уже доступны Не успела SEGA объявить об английской озвучке Yakuza: Like a Dragon, как в цифровых магазинах Xbox, PlayStation и Steam стартовал сбор предварительных заказов за 50 долларов, 3499 рублей и 2041 рубль соответственно.

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 7

Гаджеты Качественные изображения Asus ROG Phone 3 с аксессуарами Сегодня вечером должен быть представлен игровой смартфон Asus ROG Phone 3, который, как и его предшественники, получит различные аксессуары, расширяющие функциональные возможности устройства. 1