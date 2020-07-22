с чего всё началось

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Его приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

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Футбол «Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне "Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

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Происшествия Тверского врача доставили на допрос на Кубань из-за поста в соцсети Полицейские провели у Олега Грека обыск в присутствии соседей, изъяли системный блок компьютера и потребовали проследовать с ними в станицу Каневскую для допроса.

Финансы Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости. 1

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 16

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Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. 59

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Энергетика Минэнерго подготовило проект об отмене запрета на импорт топлива в РФ Министерство энергетики России подготовило проект постановления правительства РФ о досрочной отмене временного запрета на импорт отдельных видов топлива.

Происшествия Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.

Политика Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе «Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства. 3