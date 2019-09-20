Происшествия

РБКРБКГлаву красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

РБК05:18

Сотрудники колонии отметили профессиональный праздник стриптизом

URA.Ru04:02

В иркутской колонии идет проверка после видео со стриптизом на День лесника

ТАСС02:29

В Красноярском крае проверят колонию, где сотрудники ФСИН устроили стриптиз

РИА Новости03:07

Проверка проходит в колонии под Иркутском после видео со стриптизом

РЕН ТВ02:43

ФСИН отстранила начальника колонии, где устроили стриптиз на корпоративе

Life.ru04:38

Развратная вечеринка красноярских тюремщиков попала на видео

Экспресс газетавчера в 12:45
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Армия и оружие

МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Происшествия

При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек

В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
REGNUM 00:51
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Происшествия

Жалобу избитой активистки Сосновской перенаправили в Росгвардию

Росбалт 04:19
Происшествия

Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане

В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.
Известия 04:22
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 04:42
Происшествия

Генпрокуратура просит суд выпустить Павла Устинова из СИЗО

Аргументы и Факты вчера в 04:29
Происшествия

В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»

Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Политика

В Оренбург прибыл Владимир Путин

В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Кино

Скончался актер Сергей Афанасьев

Москва 24 вчера в 10:03
Политика

Аксенова переизбрали на пост главы Крыма

РБК 05:28
Политика

Песков не стал комментировать публикации своей дочери

РЕН ТВ вчера в 06:09
Политика

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников

В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Политика

Трамп определился с новым советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily 18 сентября в 11:36
Кино

Умер известный французский актер Шарль Жерар

Артист скончался в возрасте 92 лет. Известный французский актер Шарль Жерар умер в Париже на 93 году жизни.
Пятый канал вчера в 15:09
Футбол

Мамаев прилетел в Краснодар для расторжения контракта с клубом

Отбывший наказание в ИК 4 Белгородской области полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в одноименный клубу город для расторжения действующего соглашения.
iReactor 02:47
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 17 сентября в 11:19
Происшествия

Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве

Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
Lenta.ru 05:29
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Общество

Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Политика

Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Музыка

Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки

Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 18 сентября в 05:38
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости 03:32
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