Общество

КоммерсантъКоммерсантъГлаву мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева. Денис Буцаев был назначен главой оператора в апреле 2019 года.
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с чего всё началось

Оператор мусорной реформы может лишиться руководителя

Назначенный только в начале года гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев может покинуть свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили два чиновника и два человека, близких к РЭО. Буцаев знает об отставке, говорит человек, близкий к РЭО.
Ведомости10:21

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Источник: глава Российского экологического оператора Буцаев написал заявление об уходе

ТАСС12:33

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Почему глава мусорной госкомпании ушел в отставку

РБК13:25

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Коммерсантъ07:52

Глава мусорной госкомпании Денис Буцаев уволен спустя полгода после назначения

Газета.Ru07:48
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