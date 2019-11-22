Назначенный только в начале года гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев может покинуть свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили два чиновника и два человека, близких к РЭО. Буцаев знает об отставке, говорит человек, близкий к РЭО.

с чего всё началось

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева. Денис Буцаев был назначен главой оператора в апреле 2019 года.

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