Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
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В Казани начальника отдела полиции отстранили от должности после стрельбы по подчиненным, сообщает МВД по Республике Татарстан.В источнике
С чего всё началось
В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы
Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
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