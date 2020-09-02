Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
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Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
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Начальника отдела полиции в Казани отстранили от должности после сообщений о стрельбе, информирует МВД по Республике Татарстан. Отмечается, что начата служебная проверка сообщений о применении высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов пневматического оружия.В источнике
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