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РИА Новости
РИА Новости

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

Начальника отдела полиции в Казани отстранили от должности после сообщений о стрельбе, информирует МВД по Республике Татарстан. Отмечается, что начата служебная проверка сообщений о применении высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов пневматического оружия.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

Lenta.ruвчера в 10:16
РИА Новости

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

РИА Новостивчера в 10:15
Kazanfirst.ru

На стрелявшего по подчиненным полковника казанской полиции Тараса Дорошкевича завели уголовное дело

Kazanfirst.ruвчера в 08:13
Татар-информ

МВД опровергло информацию о пострадавших при стрельбе в отделе полиции в Казани

Татар-информвчера в 08:49
Казанский репортер

Начальника отдела полиции, стрелявшего по подчиненным, отстранили от исполнения служебных обязанностей

Казанский репортервчера в 09:45
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казаньвчера в 08:34
Реальное время

Итоги дня: нефтегазохимический форум в Татарстане, стрельба в отделе полиции и экопарк на Гаврилова

Реальное времявчера в 12:00

Глава Пентагона рассказал о борьбе с СССР в речи о капитуляции Японии

Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что СССР был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.
РИА Новостивчера в 16:49

РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей за критику судейства

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал владельца московского клуба «Спартак» Леонида Федуна на 200 тыс. руб. за высказывание о снятии клуба с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за судейских ошибок, сообщил глава комитета Семен Андреев.
Коммерсантъвчера в 08:05

В Шлиссельбурге прошли обыски по делу о зарплате бывшего мэра

Шлиссельбург, Ленинградская область, 2 сентября 2020, 21:34 — REGNUM В здании администрации города Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области в среду, 2 сентября, прошли следственные действия в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
REGNUMвчера в 14:34
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Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung официально рассекретила свою новинку с названием Galaxy Z Fold 2. При создании нового Galaxy Z Fold 2 компания удалила внимание всем ошибкам, которые обнаружились в Galaxy Fold, и в результате компания заявила, что исправила все ошибки.
Газета DAILYвчера в 12:51
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Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального

Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального Сегодня на сайте правительства Германии появилось сообщение о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
Коммерсантъвчера в 13:59

США не присоединятся к партнерству ВОЗ по вакцинации от коронавируса

«США продолжат привлекать международных партнеров для победы над вирусом, но мы не намерены ограничивать себя многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не пожалеет средств для разработки вакцины, соответствующей требованиям FDA.
Remedium.ruвчера в 06:23
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Немецкая оппозиция требует остановить постройку СП-2 из-за Навального

Немецкий политик Катрин Геринг-Эккардт из оппозиционной партии «Союз 90 / Зеленые» призвала прервать постройку газопровода «Северный поток — 2» из-за якобы отравления Алексея Навального, сообщает издание RTL.
ФАНвчера в 15:45
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В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Городовой1 сентября в 11:05
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Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Веснавчера в 12:57
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