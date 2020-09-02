Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
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Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики. Ранее в этот же день в Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки за плохие показатели работы.В источнике
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