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Известия
Известия

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики. Ранее в этот же день в Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки за плохие показатели работы.В источнике
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РИА Новости

Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным

РИА Новости18:02
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казаньвчера в 08:34
Реальное время

Итоги дня: нефтегазохимический форум в Татарстане, стрельба в отделе полиции и экопарк на Гаврилова

Реальное времявчера в 12:00
Татар-информ

МВД опровергло информацию о пострадавших при стрельбе в отделе полиции в Казани

Татар-информвчера в 08:49
Казанский репортер

Начальника отдела полиции, стрелявшего по подчиненным, отстранили от исполнения служебных обязанностей

Казанский репортервчера в 09:45
Lenta.ru

После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

Lenta.ruвчера в 10:16
Kazanfirst.ru

На стрелявшего по подчиненным полковника казанской полиции Тараса Дорошкевича завели уголовное дело

Kazanfirst.ruвчера в 08:13

В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новостивчера в 07:48
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

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РИА Новости20:29
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Аргументы и Факты18:42
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РИА Новости17:45

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Городовой1 сентября в 11:05
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