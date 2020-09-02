Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Смотрите также
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда
В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана
В Ростовской области загорелись около 20 домов
Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления ФРГ о Навальном
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
Начальника отдела полиции в Казани отстранили от должности после сообщений о стрельбе, говорится в сообщении МВД по Республике Татарстан. Отмечается, что начата служебная проверка сообщений о применении высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов пневматического оружия.В источнике
С чего всё началось
В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы
Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
Подробнее о событии