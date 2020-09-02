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РИА Новости
РИА Новости

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

Начальника отдела полиции в Казани отстранили от должности после сообщений о стрельбе, говорится в сообщении МВД по Республике Татарстан. Отмечается, что начата служебная проверка сообщений о применении высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов пневматического оружия.В источнике
С чего всё началось
КП - Казань

В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
Подробнее о событии
Lenta.ru

После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

Lenta.ru10:16
Kazanfirst.ru

На стрелявшего по подчиненным полковника казанской полиции Тараса Дорошкевича завели уголовное дело

Kazanfirst.ru08:13
Татар-информ

МВД опровергло информацию о пострадавших при стрельбе в отделе полиции в Казани

Татар-информ08:49
Казанский репортер

Начальника отдела полиции, стрелявшего по подчиненным, отстранили от исполнения служебных обязанностей

Казанский репортер09:45
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казань08:34
Вечерняя Казань

В Казани завели уголовное дело на начальника отдела полиции, обстрелявшего коллегу

Вечерняя Казань08:21
РИА Новости

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

РИА Новости10:15

Навальный остается в реанимации на ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у оппозиционера Алексея Навального пропадают, однако он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации в тяжелом состоянии, говорится в заявлении берлинской клиники «Шарите».
Навальный остается в реанимации на ИВЛ
Коммерсантъ11:24
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В Крыму террористы вербуют население и создают схроны оружия

«Третье — непосредственная работа наших недругов в интернете, вовлечение в террористическую деятельность, в экстремистскую деятельность, расшатывание обстановки в республике: дается ложная информация о существующем положении в Крыму, о безопасности населения», — заключил Булычев.
ForPost10:21
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
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Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро вечером в среду, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили в РФ нервнопаралитическим боевым веществом.
Интерфакс10:24
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