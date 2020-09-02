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Известия
Известия

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики. Ранее в этот же день в Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки за плохие показатели работы.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным

РИА Новости18:02
Lenta.ru

После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

Lenta.ruвчера в 10:16
Казанский репортер

Начальника отдела полиции, стрелявшего по подчиненным, отстранили от исполнения служебных обязанностей

Казанский репортервчера в 09:45
Татар-информ

МВД опровергло информацию о пострадавших при стрельбе в отделе полиции в Казани

Татар-информвчера в 08:49
Реальное время

Итоги дня: нефтегазохимический форум в Татарстане, стрельба в отделе полиции и экопарк на Гаврилова

Реальное времявчера в 12:00
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казаньвчера в 08:34
Kazanfirst.ru

На стрелявшего по подчиненным полковника казанской полиции Тараса Дорошкевича завели уголовное дело

Kazanfirst.ruвчера в 08:13

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
327

Названы самые популярные схемы мошенничества в период пандемии

Рассылки о получении денежных выплат пострадавшим от COVID-19, предложения пожертвований на разработку вакцины и предложения о покупке лекарств от вируса стали самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии.
РЕН ТВ21:11

Форму получения набора соцуслуг льготники могут выбрать через интернет

Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например — бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении — ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.В настоящее время в регионе проживает свыше 234 тысячи льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг.
Глас Народа31 августа в 01:37

ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада

ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада Не дождавшись выполнения Кузбассом обязательств по объемам отгрузки угля в порты северо-запада, ОАО РЖД отменяет скидку на его перевозку в размере 12,8%.
Коммерсантъвчера в 14:14

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального

Согласно консенсус-прогнозу Bloobmerg (сформирован еще до новостей об отравлении Навального веществом из группы «Новичка»), курс рубля в третьем квартале задержится на отметке 73 руб. за доллар, а в конце года укрепится до 72 руб. за доллар.
РБКвчера в 12:55
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США призвал вашингтонскую администрацию в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции».
Взгляд.ру19:42

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ruвчера в 08:38
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Байден раскритиковал Трампа за молчание по поводу ситуации с Навальным

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден осудил Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Интерфакс22:12