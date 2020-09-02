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Газета.Ru
Газета.Ru

Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой

В Казани начальника отдела полиции отстранили от должности после стрельбы по подчиненным, сообщает МВД по Республике Татарстан.В источнике
С чего всё началось
КП - Казань

В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

«Расстрел» в полиции: начальника ОП «Зареченский» отстранили за «воспитание» подчиненных

БИЗНЕС Online11:47
Lenta.ru

После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

Lenta.ru10:16
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казань08:34
Татар-информ

МВД опровергло информацию о пострадавших при стрельбе в отделе полиции в Казани

Татар-информ08:49
Казанский репортер

Начальника отдела полиции, стрелявшего по подчиненным, отстранили от исполнения служебных обязанностей

Казанский репортер09:45
Реальное время

Итоги дня: нефтегазохимический форум в Татарстане, стрельба в отделе полиции и экопарк на Гаврилова

Реальное время12:00
Kazanfirst.ru

На стрелявшего по подчиненным полковника казанской полиции Тараса Дорошкевича завели уголовное дело

Kazanfirst.ru08:13

Эксперт: конфронтация между США и Россией переходит в Арктику

Конфронтация между Россией и США смещается в Арктический регион, считает главный научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, передает Sputnik Кыргызстан.
Вечерний курьер05:22
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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90% пациентов с коронавирусом SARS CoV-2 оказались здоровы

Авторы исследования утверждают, что до 90% зараженных коронавирусной инфекцией могут быть безопасны для окружающих, поскольку в их организме нет достаточного количества единиц вируса для заражения другого человека.
iReactor06:10
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