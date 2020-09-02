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Известия
Известия

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики. Ранее в этот же день в Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки за плохие показатели работы.В источнике
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РИА Новости

Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным

РИА Новости18:02
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На стрелявшего по подчиненным полковника казанской полиции Тараса Дорошкевича завели уголовное дело

Kazanfirst.ruвчера в 08:13
Реальное время

Итоги дня: нефтегазохимический форум в Татарстане, стрельба в отделе полиции и экопарк на Гаврилова

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МВД опровергло информацию о пострадавших при стрельбе в отделе полиции в Казани

Татар-информвчера в 08:49
Казанский репортер

Начальника отдела полиции, стрелявшего по подчиненным, отстранили от исполнения служебных обязанностей

Казанский репортервчера в 09:45
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казаньвчера в 08:34
Lenta.ru

После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

Lenta.ruвчера в 10:16

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

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