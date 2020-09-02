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Известия
Известия

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики. Ранее в этот же день в Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки за плохие показатели работы.В источнике
С чего всё началось
КП - Казань

В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

«Расстрел» в полиции: начальника ОП «Зареченский» отстранили за «воспитание» подчиненных

БИЗНЕС Online11:47
Реальное время

Прокуратура Казани проверит видео массовой драки со стрельбой

Реальное время12:33
Lenta.ru

После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

Lenta.ru10:16
Татар-информ

МВД опровергло информацию о пострадавших при стрельбе в отделе полиции в Казани

Татар-информ08:49
Казанский репортер

Начальника отдела полиции, стрелявшего по подчиненным, отстранили от исполнения служебных обязанностей

Казанский репортер09:45
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казань08:34
Kazanfirst.ru

В Казани прокуратура подтвердила факт стрельбы возле общежития транспортного техникума

Kazanfirst.ru12:36

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана
Коммерсантъ07:51
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«Роснефть» предлагает Германии поучаствовать в проекте «Восток Ойл»

Глава "Роснефти" Игорь Сечин обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром вопросы текущего и перспективного сотрудничества "Роснефти" с немецкими партнерами.
Finam.Ru12:52

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Федуна оштрафовали на 200 тысяч за слова о снятии «Спартака» с РПЛ

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) "Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей", - сообщил глава комитета Семен Андреев.
Труд10:25

Kia Optima на вторичке: надо минимум 800 тысяч

Седан Kia Optima дебютировал на Нью-Йоркском автосалоне в 2010 году, причем корейцы сразу сказали, что это машина третьего поколения: отсчет они начали с некогда популярного у нас седана Kia Magentis.
За рулем31 августа в 05:50