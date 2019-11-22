Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксГлаву подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). На допросе глава Чехова дала признательные показания, и сегодня следствие будет просить суд о ее аресте.
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