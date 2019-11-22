Происшествия
ИнтерфаксГлаву подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). На допросе глава Чехова дала признательные показания, и сегодня следствие будет просить суд о ее аресте.
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Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Спорт
Главу российской легкой атлетики отстранили из-за допинга
Главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина отстранили от работы из-за допингового скандала, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Здоровье
Немецкий кардиолог рассеял мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Армия и оружие
Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России
Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
Происшествия
Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой
Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров МЦД
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Происшествия
В Одессе приостановил работу аэропорт
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Политика
Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
Здоровье
Врач: что поможет пережить аномальное атмосферное давление
Даже если артериальное давление в норме, подчеркнула врач.
Политика
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Технологии
Как выглядел бы смартфон Microsoft, если бы его выпустили прямо сейчас?
Один из инсайдеров опубликовал рендеры того, каким мог бы выглядеть условный Windows Phone сейчас.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Авто
Volkswagen показал крупный минивэн Viloran
Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
Общество