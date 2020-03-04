Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток. Его освободили из-под стражи в зале суда, передает «Интерфакс».
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Суд отказал следствию в аресте главы производителя кораблей «Торнадо»

РБКвчера в 14:26

Суд отказался арестовывать гендиректора корпорации «Ак Барс» по делу о взятках

Интерфаксвчера в 12:58

Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать гендиректора судостроительной компании «Ак Барс» Рената Мистахова

Эхо Москвывчера в 13:00

Суд отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс»

ТАССвчера в 12:59

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Коммерсантъвчера в 14:22

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

РИА Новостивчера в 08:46

Главу судостроительной корпорации «Ак Барс» задержали за крупную взятку

Говорит Москвавчера в 08:24
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Коммерсантъ вчера в 13:46
Футбол

Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско

В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России

С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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РБК: британский суд обязал Тинькова сдать паспорта

Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, сообщает РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда.
РИА Новости 00:37
Происшествия

При взрыве на полигоне под Мурманском пострадали пять контрактников

BFM.ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

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«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Росбалт 03 марта в 06:07
Происшествия

На Урале женщину оштрафовали за клевету на встрече с Текслером

Суд Верхнеуральска (Челябинская область) оштрафовал местную жительницу за оскорбление чиновницы на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 5 сентября 2019 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:36
Общество

Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Ведомости вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
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Происшествия

В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России

Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
РИА Новости вчера в 23:42
Игры

Показаны новые кадры игры Wrath of the Righteous

Предстоит сражаться в новых мирах с демонами, которые хотят захватить земли.
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Космос

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Вечерний курьер вчера в 16:59
Экономика

«Известия»: в России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию.
Газета.Ru вчера в 23:19
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

В Перу в возрасте ста лет умер бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр, сообщил нынешний генсек организации Антониу Гуттериш.
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«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Дончич оформил трипл-дабл

Спорт-Экспресс 00:17
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская проиграла дело о миллионном долге

В минувшем январе стало известно, что московский бизнесмен Юрий Растегин подал в суд на Виталину Цымбалюк-Романовскую.
WomanHit.ru вчера в 11:08
Экономика

Какие акции покупали частные инвесторы на Мосбирже в феврале

В моменты снижений рынка в феврале частные инвесторы активно наращивали позиции в российских бумагах: по итогам месяца они вложили в российские акции 40 млрд рублей против 7 млрд рублей в январе 2020 года.
Financial One вчера в 03:08
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.
Piter.tv вчера в 00:44
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
REGNUM 01:27
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

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Биатлон

Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
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Общество

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Общество

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

Astera 03 марта в 12:51
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
РИА Новости вчера в 16:20
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва вчера в 00:23
Экономика

Котировки акций в Гонконге укрепились вслед за крупным ростом в США

Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись повышением котировок акций на фоне мощного роста на Уолл-стрит.
ТАСС вчера в 23:03
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