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КоммерсантъСуд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток. Его освободили из-под стражи в зале суда, передает «Интерфакс».
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Суд отказался арестовывать гендиректора корпорации «Ак Барс» по делу о взятках
Интерфаксвчера в 12:58
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