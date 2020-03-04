На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».

Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку

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