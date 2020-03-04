Происшествия
РБКГлаву производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
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Суд отказался арестовывать гендиректора корпорации «Ак Барс» по делу о взятках
Интерфаксвчера в 12:58
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Авто
В России начались продажи нового Kia Seltos
Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Происшествия
Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого, говорится в соответствующем распоряжении.
Армия и оружие
СМИ: Перед переговорами с Турцией Россия усилила военное присутствие в Сирии
Еще с 28 февраля, после удара армии Башара Асада по позициям турецких военных, Россия начала наращивать также воздушные поставки в Сирию.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
В Екатеринбурге скончался «магистр вуду» Антон Симаков
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили израильскую ракетную атаку, передает РИА Новости.
Хоккей
«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф
Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Происшествия
Арестован президент Федерации ММА Оренбуржья
В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении под стражу президента Федерации ММА Оренбуржья Виктора Фролова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.
Культура
В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код»
За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Хоккей
Проворов двумя очками помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»
В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5. "Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Происшествия
В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
Здоровье
За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах
Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Общество
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет, передает Reuters.
Политика
Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым
Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Экономика
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян
Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей.