Происшествия

РБКРБКГлаву производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку

На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
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Суд отказал следствию в аресте главы производителя кораблей «Торнадо»

РБКвчера в 14:26

Суд отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс»

ТАССвчера в 12:59

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Коммерсантъвчера в 14:22

Суд отказался арестовывать гендиректора корпорации «Ак Барс» по делу о взятках

Интерфаксвчера в 12:58

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

РИА Новостивчера в 08:46

Главу судостроительной корпорации «Ак Барс» задержали за крупную взятку

Говорит Москвавчера в 08:24
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Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Дни24 вчера в 05:03
Авто

В России начались продажи нового Kia Seltos

Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Деловое.ТВ 03 марта в 01:10
Наука

Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры

Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Pravda.Ru 03 марта в 12:26
Происшествия

Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известия вчера в 23:31
Политика

В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

Российская газета вчера в 19:25
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Завершено следствие по делу историка Соколова

Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Коммерсантъ 03 марта в 10:41
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого, говорится в соответствующем распоряжении.
Rambler News Service вчера в 04:21
Армия и оружие

СМИ: Перед переговорами с Турцией Россия усилила военное присутствие в Сирии

Еще с 28 февраля, после удара армии Башара Асада по позициям турецких военных, Россия начала наращивать также воздушные поставки в Сирию.
Росбалт вчера в 23:26
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Вести.Ru вчера в 13:45
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:59
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Происшествия

В Екатеринбурге скончался «магистр вуду» Антон Симаков

REGNUM вчера в 14:44
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

РБК вчера в 18:51
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Армия и оружие

В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили израильскую ракетную атаку, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:55
Хоккей

«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф

Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
ГЛАС.RU вчера в 13:51
Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Происшествия

Арестован президент Федерации ММА Оренбуржья

В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении под стражу президента Федерации ММА Оренбуржья Виктора Фролова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.
REGNUM вчера в 22:35
Культура

В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код»

За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
RuNews24.ru 03 марта в 23:51
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Хоккей

Проворов двумя очками помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»

В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5. "Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед.
Вести.Ru вчера в 22:03
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском вчера в 05:58
Происшествия

В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек

РИА Новости вчера в 18:58
Здоровье

За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах

Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
74.ru 03 марта в 20:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Авто

В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Somanyhorses 02 марта в 11:22
Общество

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика

Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым

Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Известия вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой

Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Bimru.ru вчера в 06:57
Экономика

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей.
Lenta.ru вчера в 23:54
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