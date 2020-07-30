Происшествия
Lenta.ruЧиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 миллионов рублей. Шихиева задержали после завершения обысков и опросов.
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с чего всё началось
В сообщении пресс-службы СК России по Республике Дагестан говорится, что в отношении и.о. главы района было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".РЕН ТВ15:22
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Интернет
Microsoft внесла CCleaner в список потенциально нежелательных приложений
Стало известно о том, что встроенный в программную платформу Windows 10 антивирус Защитник Windows (Microsoft Defender) теперь классифицирует приложение CCleaner как потенциально нежелательное.
3DNews 15:55
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.
РБК 17:18
Игры
Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов
Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47
Шоу-бизнес
Аршавин пожаловался на забравшую кубки и медали Барановскую
Вечерняя Москва 13:25
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.
RT на русском 16:07
Политика
«Новая газета» подтвердила личности задержанных в Беларуси бойцов. Семеро воевали в Сирии
«Новая газета» подтвердила личности российских граждан, задержанных в Беларуси. По данным издания, семеро из них ранее воевали в Сирии.
БИЗНЕС Online 12:13
Футбол
Видаль: «„Барселона“ должна определиться, останется ли Сетьен»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль порассуждал о ситуации в клубе и будущем главного тренера команды Кике Сетьена.
Sport24.ru вчера в 11:34
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
Технологии
Ретейнер превратили в управляемый языком интерфейс
Немецкие инженеры разработали простое устройство ввода, управляемое языком.
N+1 06:19
Политика
В школах Киева исполнение гимна станет обязательным
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за то, чтобы в школах Киева исполнение гимна перед уроками стало обязательным.
RT на русском 16:26
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
Экс-«ВИА Гра» в шоу Светланы Бондарчук не скрывает того, что увела Яниса от жены и ребенка.
CT news 07:27
Общество
В столичных магазинах начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать людей без масок
Во многих столичных магазинах начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать посетителей без масок и перчаток, - пишут москвичи в социальных сетях.
Эхо Москвы 16:04
Экономика
Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК 17:22
Футбол
Полузащитник «Химок» Корян решил выступать за сборную Армении
«25-летний полузащитник российского клуба „Химки“ Аршак Корян будет выступать за сборную Армении», — заявили в федерации.
ИА Красная Весна 16:47
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
В Минпромторге пояснили нововведение, касающееся запрета на ремонт автомобилей с использованных б/у запчастей.
Avtovesti.com 07:35
Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Побочный эффект» с Александрой Ревенко
В сети появился первый трейлер отечественного хоррора «Побочный эффект», выход которого на большие экраны запланирован на 10 сентября.
Киноафиша России 03:46
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Здоровье
Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщает журнал National Geographic.
РИА Новости 15:35
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Политика
Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Футбол
Орлов: сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зениту» придётся продать Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси, если клуб захочет купить новых игроков.
Чемпионат 16:49
Экономика
PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России
Сервис для платежей PayPal с 31 прекратит производить внутренние переводы по Российской Федерации.
ФедералПресс вчера в 00:58
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00