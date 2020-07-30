с чего всё началось

Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 миллионов рублей. Шихиева задержали после завершения обысков и опросов.

Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды

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