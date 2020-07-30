Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды

Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 миллионов рублей. Шихиева задержали после завершения обысков и опросов.
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с чего всё началось
В сообщении пресс-службы СК России по Республике Дагестан говорится
, что в отношении и.о. главы района было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
РЕН ТВ15:22

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На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело

РИА Дагестан11:00

И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ

ТАСС15:08

Глава Дербентского района и другие должностные лица продали земельные участки в муниципалитете на 200 миллионов рублей

Mirmol.ru11:27

На и. о. главы Дербентского района завели уголовное дело

Молодежь Дагестана11:12

Руководство Дербентского района обвинили в мошенничестве

Ёлдаш15:39

Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

Российская газета10:53

Главу района Дагестана обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

РИА Новости10:25
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Интернет

Microsoft внесла CCleaner в список потенциально нежелательных приложений

Стало известно о том, что встроенный в программную платформу Windows 10 антивирус Защитник Windows (Microsoft Defender) теперь классифицирует приложение CCleaner как потенциально нежелательное.
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
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Технологии

Ретейнер превратили в управляемый языком интерфейс

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В школах Киева исполнение гимна станет обязательным

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за то, чтобы в школах Киева исполнение гимна перед уроками стало обязательным.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи

Экс-«ВИА Гра» в шоу Светланы Бондарчук не скрывает того, что увела Яниса от жены и ребенка.
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В столичных магазинах начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать людей без масок

Во многих столичных магазинах начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать посетителей без масок и перчаток, - пишут москвичи в социальных сетях.
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Экономика

Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
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Вышел первый трейлер хоррора «Побочный эффект» с Александрой Ревенко

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WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

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Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака

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На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
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Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

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PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России

Сервис для платежей PayPal с 31 прекратит производить внутренние переводы по Российской Федерации.
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
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