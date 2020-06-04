Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГлаву российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, Повалко задержан на 48 часов.
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В Москве задержали главу Российской венчурной компании

Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

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Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема

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Политика

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Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
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Общество

В Северной Осетии найдено массовое захоронение немецких солдат

Массовое захоронение немецких солдат случайно нашли строители в Северной Осетии. Об этом 6 июня передает телеканал «Звезда».
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Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

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Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

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