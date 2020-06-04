Происшествия

BFM.ruBFM.ruГлаву Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.
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с чего всё началось

В Москве задержали главу Российской венчурной компании

Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.
РБКвчера в 12:44

Подробнее о событии

Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест

РИА Новости10:55

Суд отправил гендиректора РВК под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС10:57

Гендиректора Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Ведомости11:23

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

Forbes11:19

Адвокат раскрыл фабулу обвинения главы Российской венчурной компании

РБК12:15

Гендиректор РВК помещен под домашний арест

Интерфакс11:12

Суд отправил главу РВК под домашний арест

Коммерсантъ12:46
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Футбол

Рафаэль Ван дер Варт: «Мы выиграли со счетом 6:0, а Роналду был в ярости после матча из-за того, что не забил»

Роналду не забил и был в ярости в раздевалке после игры.
Матч ТВ 17:28
Происшествия

В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека

Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
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Общество

Основатель Reddit ушел из совета директоров в пользу черного кандидата

Интерфакс 16:01
Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
6K
Общество

Песков прокомментировал гибель жителя Екатеринбурга при задержании

«Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что есть определенная надзорная система задействования полицейских.
Kursk.com 14:24
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03 июня в 18:23
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Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40
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Шоу-бизнес

Екатерина Диденко показала результаты увеличения груди

Екатерина Диденко - блогер-провизор, которая стала широко известной после инцидента с сухим льдом в одном из столичных банных комплексов.
Вести Подмосковья 06:08
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Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 11:41
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 09:30
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Футбол

Жена игрока «Гэлакси» жестко высказалась о протестующих. Клуб разорвал контракт с футболистом

Два дня назад жена игрока жестко раскритиковала протестующих против полицейского произвола против чернокожих.
Спорт-Экспресс 14:55
Игры

В Steam вернулись игры Electronic Arts

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Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
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Общество

Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
РИА Новости 14:11
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Здоровье

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось переломить, заявил в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
Rambler News Service 13:24
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Общество

В Роскачестве назвали самые опасные продукты

Моя Москва.онлайн 02:22
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
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Здоровье

В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник

Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
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Происшествия

При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей

РБК 17:37
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
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Общество

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
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Киберспорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

На площадке Steam игра появится лишь через год. Total War: Troy – спин-офф серии исторических стратегий от Creative Assembly.
Piter.tv 03 июня в 02:51
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Происшествия

В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
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Экономика

Проблемы Deutsche Bank могут обернуться кризисом Евросоюза

Банкротство Deutsche Bank может привести к беспрецедентному кризису в Евросоюзе, поскольку он — крупнейший держатель гособлигаций Италии, Испании и других не самых благополучных стран ЕС.
РИА Новости 01:00
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Армия и оружие

ВСУ ввели два новых звания по стандартам НАТО

В Вооружённых силах Украины вводятся два новых звания согласно принятой в НАТО стандартизации — бригадного генерала и коммодора.
RT на русском вчера в 09:57
16
Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
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