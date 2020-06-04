Происшествия
BFM.ruГлаву Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.
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с чего всё началось
Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.РБКвчера в 12:44
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Футбол
Рафаэль Ван дер Варт: «Мы выиграли со счетом 6:0, а Роналду был в ярости после матча из-за того, что не забил»
Роналду не забил и был в ярости в раздевалке после игры.
Матч ТВ 17:28
Происшествия
В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека
Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Песков прокомментировал гибель жителя Екатеринбурга при задержании
«Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что есть определенная надзорная система задействования полицейских.
Kursk.com 14:24
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03 июня в 18:23
Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40
Шоу-бизнес
Екатерина Диденко показала результаты увеличения груди
Екатерина Диденко - блогер-провизор, которая стала широко известной после инцидента с сухим льдом в одном из столичных банных комплексов.
Вести Подмосковья 06:08
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 11:41
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 09:30
Футбол
Жена игрока «Гэлакси» жестко высказалась о протестующих. Клуб разорвал контракт с футболистом
Два дня назад жена игрока жестко раскритиковала протестующих против полицейского произвола против чернокожих.
Спорт-Экспресс 14:55
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
Evo-rus.com 05:10
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Общество
Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
РИА Новости 14:11
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось переломить, заявил в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
Rambler News Service 13:24
Общество
В Роскачестве назвали самые опасные продукты
Моя Москва.онлайн 02:22
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам
Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
Здоровье
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Киберспорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
На площадке Steam игра появится лишь через год. Total War: Troy – спин-офф серии исторических стратегий от Creative Assembly.
Piter.tv 03 июня в 02:51
Происшествия
В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
Экономика
Проблемы Deutsche Bank могут обернуться кризисом Евросоюза
Банкротство Deutsche Bank может привести к беспрецедентному кризису в Евросоюзе, поскольку он — крупнейший держатель гособлигаций Италии, Испании и других не самых благополучных стран ЕС.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
ВСУ ввели два новых звания по стандартам НАТО
В Вооружённых силах Украины вводятся два новых звания согласно принятой в НАТО стандартизации — бригадного генерала и коммодора.
RT на русском вчера в 09:57
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49