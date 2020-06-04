Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.

с чего всё началось

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.

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