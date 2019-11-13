Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на судью. Как стало известно, вопрос о мере пресечения решался в закрытом режиме.

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

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