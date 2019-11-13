Происшествия
Газета.RuГлаву ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на судью. Как стало известно, вопрос о мере пресечения решался в закрытом режиме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Технологии
В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных
GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Происшествия
В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка
Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Футбол
Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет
Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Хоккей
Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Общество
Россиян ожидает зимнее бабье лето
«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Гаджеты
Motorola представила смартфон razr с гибким экраном
Компания Motorola представила смартфон-раскладушку razr с гибким экраном.
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Общество
«ВКонтакте» добавит дизлайки к комментариям
Социальная сеть «ВКонтакте» добавит возможность ставить дизлайки к комментариям других пользователей.
Кино
Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью
Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.