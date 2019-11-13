Происшествия

Газета.RuГазета.RuГлаву ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на судью. Как стало известно, вопрос о мере пресечения решался в закрытом режиме.
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Начальник ростовского главка ФСИН арестован по делу о разглашении гостайны

Интерфаксвчера в 13:59

Главу ФСИН Ростова могли задержать за незаконную прослушку

Известиявчера в 19:15

Начальника УФСИН по Ростовской области арестовали по делу о гостайне

РБКвчера в 14:14

Суд арестовал главу ГУФСИН Ростовской области Муслима Даххаева

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 14:22

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

РИА Новостивчера в 13:44

Суд заключил под стражу главу ростовского управления ФСИН по делу о разглашении гостайны

ТАССвчера в 13:43

Начальник Ростовского главка ФСИН арестован по делу о гостайне

News.ruвчера в 13:52
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Общество

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Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда вчера в 11:41
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Lenta.ru вчера в 21:30
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В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных

GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
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В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

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Российская газета вчера в 11:11
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Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
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Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии

Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
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В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка

Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Вести.Ru вчера в 11:16
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В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
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Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет

Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
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Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
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Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
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ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Авто

Hyundai готовит новый компактный седан Aura

Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня 12 ноября в 03:42
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Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

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Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
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В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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Общество

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«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
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В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
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Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Экономика

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Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Motorola представила смартфон razr с гибким экраном

Компания Motorola представила смартфон-раскладушку razr с гибким экраном.
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Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Общество

«ВКонтакте» добавит дизлайки к комментариям

Социальная сеть «ВКонтакте» добавит возможность ставить дизлайки к комментариям других пользователей.
Афиша Daily вчера в 11:25
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Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью

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