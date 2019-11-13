Происшествия

Газета.RuГазета.RuГлаву ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на судью. Как стало известно, вопрос о мере пресечения решался в закрытом режиме.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Адвокат сообщил, что дело главы ростовского главка ФСИН засекречено

RT на русском19:35

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

РИА Новости13:44

Начальник ростовского главка ФСИН арестован по делу о разглашении гостайны

Интерфакс13:59

Суд арестовал главу ГУФСИН Ростовской области Муслима Даххаева

Блокнот Ростов-на-Дону14:22

Суд арестовал подозреваемого в разглашении гостайны главу ФСИН Ростова

РЕН ТВ13:43

Суд заключил под стражу главу ростовского управления ФСИН по делу о разглашении гостайны

ТАСС13:43

Суд арестовал главу ростовского ФСИН за разглашение гостайны

Известия14:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 23:10, Вашингтон
Происшествия

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

РИА Новости 22:09
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Футбол

ФК «Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»

Товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом» начнется в 16:00.
Кубань 24 07:51
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
РИА Новости 19:03
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Политика

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
Российская газета 21:12
Культура

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма 00:36
Авто

Kia опубликовала новые изображения серийной Kia Optima

Новое поколение седана превратилось из эволюции динамизма в стильный автомобиль, в то время как Kia агрессивно применяет смелые элементы дизайна для создания интенсивного и футуристического образа.
SpeedMe 10 ноября в 22:16
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Авто

Subaru Forester для России обновился и подорожал

Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Автоновости дня 04:23
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

RT на русском 07:21
Здоровье

В поликлинике Екатеринбурга родители с больными малышами стоят в многочасовой очереди

Вечерние Ведомости 00:28
Здоровье

В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян

В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Комсомольская правда 04:21
Политика

Правительство Украины отправят в изгнание из-за ошибок Зеленского

Спивак заявил, что 3 ошибки президента состоят в том, что Зеленский не начал уголовное преследование коррупционеров, не провел в жизнь принцип "закон один для всех" и не смог добиться того, чтобы украинцы начали возвращаться из эмиграции.
Утро.ru 00:30
Общество

Кириллу Терешину прооперировали «руки-базуки»

Операцию провели в московской клинике — врачи смогли вывести из организма парня синтол и другие вещества.
YA62.ru вчера в 06:59
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Гаджеты

Apple может уже сегодня представить новый 16-дюймовый MacBook Pro

Apple может представить новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro уже сегодня, 13 ноября 2019 года.
REGNUM 04:29
Культура

Enter Shikari выпустили фильм о гастролях по России

Масштабный российский тур британской группы Enter Shikari, проходивший весной 2019 года, был запечатлен в часовом документальном фильме "Further East".
ИА InterMedia 15:39
Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня 06:06
Происшествия

На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru 14:32
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой

Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой, сообщает РЕН. Инцидент произошел в жилом доме в Кяхтинском районе.
Газета.Ru 20:21
Происшествия

Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области

Москва 24 04:43
Общество

Tesla построит первый европейский завод в Берлине

Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод Gigafactory, а также центр проектирования.
Ведомости 01:50
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами

В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами.
Piter.tv 01:33
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск не считает Россию "стратегическим партнером Европы".
РИА Новости 22:04
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей - она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет.
Газета.Ru вчера в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Муслим Магомедович Даххаев
Российский юрист
Российский государственный деятель. Указом Президента РФ от 5 июля 2018 года № 403 генерал-майор внутренней службы Даххаев Муслим Магомедович назначен начальником ГУФСИН России по Ростовской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное