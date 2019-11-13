Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.

с чего всё началось

РБК направил запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы. "Мани Фанни" работала на российском рынке с 2012 года и в конце прошлого года занимала 13-е место в России по размеру активов среди МФК.

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

Здоровье Водителей проверят на регулярность употребления алкоголя Получить медсправку на права водителям станет гораздо труднее и дороже уже с 22 ноября. Им придется сдавать на анализы кровь и мочу.

Происшествия Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда арестован 11 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.

Происшествия СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале В городе Усть-Катав Челябинской области организована проверка по факту гибели женщины, сгоревшей в частном доме после ухода из дома троих детей.

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Политика В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в «нормандском формате» В Кремле считают, что осталось еще много "домашней работы" для подготовки саммита в "нормандском формате" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Общество Пользователи Сети делятся снимками наводнения в Венеции Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции, а ущерб "невероятным и пугающим".

Кино Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».

Космос Неизвестный источник кислорода обнаружило NASA на Марсе Как сообщается на сайте NASA, ученые впервые измерили сезонные изменения газов, которыми наполнен воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.

Политика В Кремле прокомментировали дело об импичменте Трампа Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 12 ноября, прокомментировал дело об импичменте главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Общество В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь» Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).

Политика Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.

Происшествия Обматеривший полицейских псковский единоросс объяснил свой поступок В Псковской области правоохранительные органы начали проверку после появления в Сети скандальной видеозаписи с главой Печорского района единороссом Дмитрием Сопотовым.

Политика Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.

Киберспорт В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.

Политика В Крым после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. жителей Украины Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с делегацией иностранных СМИ.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Общество Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Происшествия Задержан начальник ростовского главка ФСИН Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.