с чего всё началось

Главу екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерину Петрову задержали, когда она читала лекцию в штабе "объединенных демократов". Как сообщает «Трансперенси» в Facebook, полиция пришла на мероприятие и задержала всех присутствующих.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 423

Футбол Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. 13

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 18

Происшествия В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. 2

Происшествия В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову "По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении. 7

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 241

Политика Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана. 8

Общество Живущая 15 лет в соборе Святой Софии кошка покорила сеть В интернете набирает популярность кошка по кличке Гли, которая живет в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщает RSI.

Политика Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2» Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется. 434

Политика МИД Ирана указал путь развития отношений с Россией и Китаем Политику поддержания мирных и прочных отношений со странами Евразии намерен и дальше вести Иран, сообщил 25 июля официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в социальной сети Twitter.

Технологии Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС. 39

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 1,4K

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 780

Киберспорт Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.