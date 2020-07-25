Происшествия
Московский КомсомолецВ Екатеринбурге задержана руководитель штаба «Трансперенси»
Главу екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерину Петрову задержали, когда она читала лекцию в штабе "объединенных демократов". Как сообщает «Трансперенси» в Facebook, полиция пришла на мероприятие и задержала всех присутствующих.
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Как сообщается на странице Transparency International в Facebook, среди задержанных оказалась руководитель штаба «Трансперенси» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.Znak.com07:45
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