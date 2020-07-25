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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани

В Казани задержали главу уральского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Екатерину Петрову. Она приехала в Татарстан, чтобы прочитать лекцию о методах выявления коррупции при анализе госзакупок, где ее и задержали вместе с 15-ти слушателями.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на странице Transparency International
 в Facebook, среди задержанных оказалась руководитель штаба «Трансперенси» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Znak.com07:45
Подробнее о событии
Новая газета

Силовики сорвали лекцию в казанском штабе «Объединенных демократов»

Новая газета07:53
URA.Ru

Задержана руководитель штаба «Трансперенси» в Екатеринбурге. Ее заподозрили в подготовке теракта

URA.Ru09:25
Дождь

В Казани силовики пришли на лекцию «Трансперенси интернешнл», задержаны 17 человек

Дождь08:44
Эхо Москвы

В Казани сотрудники ОМОН пришли на лекцию международной организации «Трансперенси интернешнл»

Эхо Москвы09:32
Коммерсантъ

Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани

Коммерсантъ09:28
Znak.com

В Казани ОМОН задержал участников лекции «Объединенных демократов»

Znak.com07:45
Казанский репортер

Полиция сорвала встречу с главой «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Казани

Казанский репортер07:40
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Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
Газета.Ru09:21
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Свердловчанам для профилактики коронавируса проведут химиотерапию

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в августе в регионе за счет бюджетных средств будет организована спецтерапия для граждан, входящих в контактный круг инфицированных коронавирусом.
Kursk.comвчера в 16:08
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Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым

Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна06:35
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
6,9K

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
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Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета07:07
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Samsung включит в линейку Galaxy S21 три модели

Как сообщили источники, в линейке Galaxy S21 также будет три модели, которые как ожидается, будут называться Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, если компания не изменит схему названий.
Asteraвчера в 13:39
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания23 июля в 08:55
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