Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани

В Казани задержали главу уральского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Екатерину Петрову. Она приехала в Татарстан, чтобы прочитать лекцию о методах выявления коррупции при анализе госзакупок, где ее и задержали вместе с 15-ти слушателями.