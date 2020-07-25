Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани
В Казани задержали главу уральского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Екатерину Петрову. Она приехала в Татарстан, чтобы прочитать лекцию о методах выявления коррупции при анализе госзакупок, где ее и задержали вместе с 15-ти слушателями.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на странице Transparency International
в Facebook, среди задержанных оказалась руководитель штаба «Трансперенси» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
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