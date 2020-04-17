Коронавирус

Слово и ДелоСлово и ДелоГлавврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин. Почему это происходит, врачи пока не могут объяснить.
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Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

РБКвчера в 19:03

Врач назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

News.ruвчера в 14:41

Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Lenta.ruвчера в 16:55

Врач назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Известиявчера в 15:58

Врач назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Комсомольская правдавчера в 15:34

Главврач Англии перечислил три смертельно опасных фактора при COVID-19

URA.Ruвчера в 17:48

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

РИА Новостивчера в 14:17
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
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Футбол

Клубы АПЛ намерены доиграть сезон

Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона.
Soccer.ru вчера в 14:04
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные пособия в России

Российские семьи, у которых есть право на материнский капитал, могут получить дополнительные пособия на детей в возрасте до трех лет, сообщил Минтруд РФ.
ПолитРоссия 16 апреля в 20:33
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Транспорт

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
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Общество

Губернатор Кубани продлил карантин до 30 апреля

Регион выбыл из пятёрки лидеров в России по числу больных коронавирусом.
Каневские зори вчера в 08:22
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Здоровье

Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит вчера в 12:30
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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM вчера в 09:09
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

BFM.ru 01:25
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Происшествия

Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка

Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM вчера в 09:27
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 16 апреля в 02:04
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Космос

NASA планирует построить телескоп на обратной стороне Луны

В космическом агентстве NASA заявили о подготовке к строительству сверхдлинноволнового радиотелескопа на обратной стороне Луны.
Национальная служба новостей 15 апреля в 05:37
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Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
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Футбол

Игрок «Зенита» Маммана: «Дважды думал совершить самоубийство»

Sport24.ru вчера в 17:56
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
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Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости вчера в 11:59
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Здоровье

Китай уточнил число умерших от коронавируса в Ухане

Китай уточнил число погибших от коронавируса COVID-19 в Ухане.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Экономика

Цены на новостройки выросли во Владивостоке

По данным ресурса, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Владивостока составляет сейчас 123307 рублей.
EastRussia вчера в 05:46
Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
21
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
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Авто

Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу

В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили вчера в 06:56
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
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Общество

Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу

Комсомольская правда вчера в 14:00
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Общество

Заболевшие супруги из Ялты были волонтерами

От госпитализации супруги отказались, но медики с учетом клинических проявлений обследовали их на новую коронавирусную инфекцию.
КИА 03:28
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Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа вчера в 02:36
Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
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Главное