Здоровье

Зори ТабасаранаЗори ТабасаранаГлавврач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан

Главный врач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает издание «РИА Новости». Шесть бригад московских медиков направляются в Дагестан, Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимир и Псков.
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с чего всё началось

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.
РИА Новости06:15

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Главврач «Коммунарки» Денис Проценко прибудет в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

РИА Дагестан11:10

Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19

Российская газета05:35

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Молодежь Дагестана06:37

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Rambler News Service06:38

Главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко будет помогать дагестанцам в борьбе коронавирусом

Ёлдаш07:44

Главврач больницы в Коммунарке поедет в Дагестан для борьбы с коронавирусом

ТАСС06:06

Москва направит новые бригады медиков для помощи регионам СКФО в лечении COVID-пациентов

Интерфакс - Россиявчера в 11:07
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