Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.

с чего всё началось

Главный врач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает издание «РИА Новости». Шесть бригад московских медиков направляются в Дагестан, Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимир и Псков.

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