Здоровье

RT на русскомRT на русскомГлавврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

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Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз

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Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко

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Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил турецкой прессе, что ведет переговоры с российским лидером по поводу приезда туристов.
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ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
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Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

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Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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