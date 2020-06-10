Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

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