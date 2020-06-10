Здоровье
RT на русскомГлавврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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В Дагестан выехала еще одна бригада медиков на помощь местным врачам в борьбе с коронавирусом
Дагестанская правда07:25
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Молодежь Дагестана06:37
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Rambler News Service06:38
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Корональный выброс массы, наблюдаемый со спутника STEREO-A: поверхность Солнца в ультрафиолете (камера EUVI) и солнечная корона в видимом диапазоне (коронограф COR2), (STEREO-A/EUVI + COR2) / ©Пресс-служба Сколтеха Благодаря уникальной позиции спутников STEREO-A, STEREO-B и SDO впервые удалось сравнить размер и яркость корональных диммингов с разных точек наблюдения.
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