Общество
RT на русскомГлавврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.РИА Новости06:15
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Молодежь Дагестана06:37
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
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