Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.

с чего всё началось

Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

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