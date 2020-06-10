Общество

RT на русскомRT на русскомГлавврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.
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