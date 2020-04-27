Общество

Газета.RuГазета.RuГлавврач Коммунарки отреагировал на слухи о массовом увольнении

Информация о массовом увольнении медперсонала в больнице №40 в Коммунарке не подтвердилась: по словам главврача медучреждения Дениса Проценко, ни один из сотрудников не покинул госпиталь с начала работы.
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с чего всё началось
«Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту», — написал он в Facebook
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RT на русском06:42

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Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат

Интерфакс06:45

Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о массовом увольнении

Газета.Ru10:50

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения работников

РБК07:15

Медработники в Москве, которые работают в больницах через подрядные организации, получат дополнительные выплаты

Эхо Москвы12:02

Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях

Известия11:01

Главврач больницы в Коммунарке опроверг сообщения о массовом увольнении медперсонала

ТАСС06:41

Проценко опроверг сообщения о массовом увольнении персонала Коммунарки

РИА Новости06:34
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
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На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
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США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
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Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
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Общество

В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой

Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

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Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
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Экономика

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 08:29
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Энергетика

Urals стал дороже североморской нефти

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
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Общество

Ректор ВШЭ увидел новую реальность в мировой экономике

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам

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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
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Общество

Академик из РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России

Академик РАН Александр Чучалин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал, что пандемия COVID-19 в нашей стране закончится к середине июня.
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Общество

Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
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Культура

Объявлены имена финалистов шоу «Маска»

Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
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Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах

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Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса

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Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
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Renault может отказаться от Megane

Не исключено, что одной из жертв постепенной электрификации модельного ряда Renault станет некогда популярное семейство Megane.
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Экономика

ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
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