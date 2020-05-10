Коронавирус
Газета.RuГлавврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов после ИВЛ
Московский Комсомолец08:06
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Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
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Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
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Россиян предупредили о резком похолодании
В ближайшие дни в центре европейской части России ожидается резкое похолодание на десять градусов.
Lenta.ru 19:35
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Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
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В Северной Осетии скончались два сотрудника скорой помощи
В Министерстве здравоохранения РСО-Алания подтвердили смерть двух работников станции скорой помощи.
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"В Москве скончалось 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
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Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 12:50
Общество
СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19
Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
РИА Новости 19:27
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Технологии
Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA
Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.
Ferra вчера в 08:55
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Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом
На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.
RuNews24.ru 18:37
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В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ 17:05
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В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне
Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне.
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Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым.
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В России вдвое выросли продажи спорттоваров
Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма
Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
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Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
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В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН
В Мали при взрыве мины погибли три миротворца ООН, пишет РЕН. В результате взрыва пострадали еще три человека.
Газета.Ru 13:50
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Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи
Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:35
Армия и оружие
Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля
Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Общество
МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои
Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства.
Политическая Экспертиза 05:10
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В Крыму испытают новый тест на антитела к коронавирусу
В испытательном устройстве кровь проходит через мембрану, смешивается с антигеном-красителем, результат показывается на выходе сразу Крымские ученые испытают новый тест на антитела к коронавирусу.
SM News вчера в 03:50