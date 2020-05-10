Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
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Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Газета.Ru16:52

После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Известия08:01

Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

РИА Новости08:20

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов после ИВЛ

Московский Комсомолец08:06

Проценко оценил эффективность ИВЛ для пациентов с коронавирусом

RT на русском08:48

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов на ИВЛ

Вечерняя Москва07:47

Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ

ТАСС07:45
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
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Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
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Общество

Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам

В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Здоровье

В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом

В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
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Происшествия

В Красногорске произошел пожар в хосписе для тяжелобольных

Пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье.
ТАСС 17:38
Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки в международный день матери решил порадовать подписчиков радостной новостью — он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут первенца.
StarHit.ru 17:00
Общество

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
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Экономика

Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода

В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru 08 мая в 08:40
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Футбол

The Mirror: Лигу чемпионов и Лигу Европы доиграют в течение августа

Прерванные из-за пандемии коронавируса Лига чемпионов и Лига Европы сезона-2019/20 будут доиграны в период со 2 по 29 августа.
Матч ТВ 16:35
Политика

США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма

Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
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Происшествия

Мертвой найдена экс-депутат Заксобрания Ростовской области

В своем доме в Ростове-на-Дону найдена мертвой экс-депутат законодательного собрания области Наталья Кравченко.
Kursk.com 15:30
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Наука

Ученые создали модель для изучения гигантских вирусов

Rusargument 14:11
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Кино

«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм

Российская газета 07:25
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
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Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости 11:00
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Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 10:38
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Происшествия

В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике

Челябинск, 11 мая 2020, 00:43 — REGNUM Пожар, охвативший площадь более 1200 квадратных метров, вспыхнул на птицефабрике рядом с поселком Муслюмово в Кунашакском микрорайоне Челябинской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM 17:43
Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Общество

Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончалось 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс вчера в 18:02
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Религия

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

По мнению председателя синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, в главном храме вооруженных сил России, который возводится в подмосковной Кубинке, не должно быть мозаики с изображением Иосифа Сталина.
Московский Комсомолец 16:47
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Футбол

«Барса» хочет обратно выкупить Кукурелью у «Хетафе» за 15 млн евро. Его продали за 6 млн

По информации источника, месяц назад «Хетафе» решил воспользоваться опцией выкупа футболиста у «Барсы» за 6 млн евро, однако каталонцы при этом имеют право обратного выкупа за 15 млн евро.
Sports.ru 17:55
Биатлон

Кузьмину раздирало изнутри, когда побеждал Логинов

Кузьмина призналась, что ее раздирало изнутри – ей хотелось написать Логинову и поддержать в сложной ситуации.
ProstoProSport 13:30
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