Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
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Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Газета.Ru16:52

Проценко оценил эффективность ИВЛ для пациентов с коронавирусом

RT на русском08:48

Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ

ТАСС07:45

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов после ИВЛ

Московский Комсомолец08:06

После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Известия08:01

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов на ИВЛ

Вечерняя Москва07:47

Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

РИА Новости08:20
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Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе

Lenta.ru 20:46
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
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Политика

Разведка ФРГ заявила, что США прикрывают свои ошибки коронавирусом

Американские обвинения в сторону Китая из-за коронавируса стали отвлекающим маневром администрации президента США Дональда Трампа, утверждает Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД).
Экономика сегодня 11:13
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Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
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Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
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Кино

Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии

«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита 04:38
Общество

МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции

Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 21:42
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Общество

Омский губернатор продлил «самоизоляцию» и открыл магазины одежды

В некоторых регионах режим уже продлили, в других — возобновляют работу некоторых компаний.
Тайга.инфо 22:30
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Политика

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия 22:45
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Финансы

СМИ: ЦБ напечатает 1,5 трлн рублей, чтобы не тратить фонд национального благосостояния

Объем операций долгосрочного репо составит 1-1,5 триллиона рублей.
Росбалт 19:34
Единоборства

Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи

ProstoProSport 02:14
Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
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Общество

Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поменяли профили в соцсетях

Принц Уильям и Кейт Миддлтон внесли изменения в свои аккаунты в социальных сетях Twitter и Instagram, обновив снимок профиля – теперь аккаунты приобрели больше «семейственности».
Радио Комсомольская правда вчера в 09:59
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Кино

«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм

Российская газета 07:25
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Общество

Названы места новых случаев коронавируса в Самарской области

Опубликована подробная информация о том, где именно в регионе выявлены новые случаи коронавируса за минувшие сутки.
КТВ-Луч 05:19
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Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Игры

Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine

Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor 12:57
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Общество

Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая.
ТАСС 08:26
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Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
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Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM 19:38
6
Общество

Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

ТК Звезда вчера в 21:52
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Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
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Футбол

«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.
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