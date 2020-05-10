Коронавирус
Газета.RuГлавврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов после ИВЛ
Московский Комсомолец08:06
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Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Политика
Разведка ФРГ заявила, что США прикрывают свои ошибки коронавирусом
Американские обвинения в сторону Китая из-за коронавируса стали отвлекающим маневром администрации президента США Дональда Трампа, утверждает Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД).
Экономика сегодня 11:13
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
Кино
Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии
«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита 04:38
Общество
МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 21:42
Общество
Омский губернатор продлил «самоизоляцию» и открыл магазины одежды
В некоторых регионах режим уже продлили, в других — возобновляют работу некоторых компаний.
Тайга.инфо 22:30
Политика
Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США
Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия 22:45
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Финансы
СМИ: ЦБ напечатает 1,5 трлн рублей, чтобы не тратить фонд национального благосостояния
Объем операций долгосрочного репо составит 1-1,5 триллиона рублей.
Росбалт 19:34
Единоборства
Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи
ProstoProSport 02:14
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поменяли профили в соцсетях
Принц Уильям и Кейт Миддлтон внесли изменения в свои аккаунты в социальных сетях Twitter и Instagram, обновив снимок профиля – теперь аккаунты приобрели больше «семейственности».
Радио Комсомольская правда вчера в 09:59
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Кино
«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм
Российская газета 07:25
Общество
Названы места новых случаев коронавируса в Самарской области
Опубликована подробная информация о том, где именно в регионе выявлены новые случаи коронавируса за минувшие сутки.
КТВ-Луч 05:19
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor 12:57
Общество
Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая.
ТАСС 08:26
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM 19:38
Общество
Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
ТК Звезда вчера в 21:52
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Футбол
«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.
Bobsoccer 16:25