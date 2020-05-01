Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.

с чего всё началось

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. Запись трансляции опубликована в фейсбуке.

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