Коронавирус
РИА НовостиГлавврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. Запись трансляции опубликована в фейсбуке.
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с чего всё началось
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.ТАСС11:10
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