Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.

с чего всё началось

Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Высыпания могут появляются в разных местах, однако в первую очередь — в области кистей и живота.

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