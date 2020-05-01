Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлавврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса

Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Высыпания могут появляются в разных местах, однако в первую очередь — в области кистей и живота.
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с чего всё началось

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС11:10

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В Коммунарке обнаружили новые симптомы коронавируса

Газета.Ru14:16

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом

ТАСС11:10

Главврач больницы в Коммунарке назвал новые симптомы пациентов с COVID-19

РБК12:32

Главврач Коммунарки рассказал о ещё одном симптоме коронавируса

RT на русском11:32

Врачи Коммунарки выявили ещё один симптом COVID-19

News.ru11:30

Денис Проценко сообщил о новом симптоме коронавируса

Говорит Москва11:16

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом

РИА Новости12:33
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
7,8K
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации

РБК 15:19
1
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

К месту укладки газопровода "Северный поток — 2" подошел плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
Московский Комсомолец 11:59
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
4,3K
Общество

Илон Маск хочет продать почти все имущество

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст почти все свои вещи.
Коммерсантъ 14:02
9
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
36
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
626
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Политика

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
1K
Общество

Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
1,8K
Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 11:22
1,2K
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом

В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 13:32
62
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
51
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после болезни обратилась к подписчикам

30 апреля Надежда Бабкина выступила перед подписчиками в своем Instagram с информацией о нынешнем состоянии своего здоровья.
ToDay News Ufa 14:01
47
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2,1K
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
568
Общество

Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии

Коронавирус обнаружен у 2 482 российских военнослужащих, а также у 313 гражданских сотрудников Минобороны.
Lenta.ru 13:52
14
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена временно закроют с 3 мая из-за низкой нагрузки, всего меры коснулись 78 станций, сообщила пресс-служба столичной подземки.
РИА Новости 13:55
227
Политика

На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
3,4K
Общество

Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники

Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».
Газета Йошкар-Ола 04:43
2
Политика

Премьер-министр Мишустин заболел коронавирусом

Премьер-министр РФ Михиал Мишустин заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Открытый Нижний вчера в 12:52
102
Общество

В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга

Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
388
Здоровье

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
161
Здоровье

Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
6
Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском 10:33
26
Общество

Митрополит Тихон ответил на вопросы о взломе его почты и шантаже

Митрополит Тихон, по собственному признанию, "вообще не очень обращал внимание на произошедшее и не собирался комментировать эту тему", но сейчас "количество запросов от журналистов просто зашкаливает".
РИА Новости 11:59
1
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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