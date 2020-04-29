Коронавирус
КоммерсантъГлавврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В России режим самоизоляции продлен до конца майских праздников.
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Политика
Страны «нормандской четверки» хотят обсудить работу КПП на Донбассе
Министры иностранных дел стран «нормандского формата» собираются поговорить о возможности организации КПП в условиях пандемии.
Новостной фронт 01:29
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Экономика
Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен
Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Космос
Телескоп «Хаббл» увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Piter.tv вчера в 05:04
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Здоровье
Главврач «вирусной» больницы Рубцовска оправдался перед Минздравом за просьбу помочь медикам
Ранее Василий Русских в письме пожаловался властям Рубцовска, что в медучреждении не хватает элементарных средств защиты, при том, что именно на базе горбольницы № 3 власти организуют площадку для размещения больных коронавирусной инфекцией.
Банкфакс 05:08
Космос
С российской лунной станции могут снять научные приборы
Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске, 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии Александром Сергеевым.
ИА Красная Весна вчера в 23:13
Происшествия
В Армении убийство спровоцировало массовые беспорядки и самосуд
Газета.Ru 28 апреля в 19:24
Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 02:27
Армия и оружие
Германия и Франция разработают танк нового поколения
Германия и Франция заключили соглашение о совместной разработке основного боевого танка нового поколения, который в будущем должен будет заменить устаревающие Leopard 2 и Leclerc.
N+1 вчера в 09:25
Общество
Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлено в Карелии
За сутки выявлено восемь новых случаев, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Карелии.
Петрозаводск говорит 02:16
Общество
Советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.
JustMedia 02:43
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
В Тульской области коронавирус за сутки выявили у 70 человек
Сразу 70 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 апреля.
REGNUM 28 апреля в 04:06
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК).
РБК 05:00
Футбол
Goal опубликовал список лучших игроков, которые летом могут стать свободными агентами
Некоторые именитые игроки из Европы доигрывают последний год своих контрактов, и есть несколько звёздных футболистов, которые могут уйти бесплатно этим летом, сообщает Goal.
Чемпионат 00:30
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за квартал упала почти на 50%
Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 46,8% (с 226,6 до 120,5 млрд руб.) и на 56,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Накануне.Ru 04:28
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Игры
В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman
Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 28 апреля в 04:33
Происшествия
СК расследует причины смерти начальника нижегородского УГИБДД
Напомним, в середине апреля начальник регионального УГИБДД написал рапорт об отставке в связи с «достижением предельного возраста пребывания на службе в ОВД».
Ньюс-НН 02:26
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
Происшествия
В Курской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетнего мальчика, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, разыскивают в Курской области, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 14:38