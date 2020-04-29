Коронавирус
КоммерсантъГлавврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В России режим самоизоляции продлен до конца майских праздников.
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Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Известия вчера в 22:24
Общество
Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс вчера в 13:54
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Кирилл Бычков назначен и.о. первого вице-премьера Якутии
Кирилл Евгеньевич Бычков назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
ИА ЯСИА 00:34
Общество
В Омске сформировали график открытия предприятий
Как сообщил Городу55 вице-губернатор Дмитрий Ушаков, в списке значатся семь видов деятельности с разбивкой по срокам возможного открытия.
Город55.ру вчера в 03:39
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 11 мая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
ТРК Братск 00:39
Общество
В системе цифровых пропусков в Татарстане появилась новая цель
В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесли новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 15:07
Космос
Ученые предположили, что большинство экзопланет полностью покрыты водой
Ученые высказали мнение, что большинство экзопланет может полностью покрывать вода.
Актуальные Новости вчера в 13:08
Кино
Скончался актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Хан
Rambler News Service вчера в 04:36
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер вчера в 01:15
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК вчера в 10:03
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения
В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
Здоровье
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
РИА Новости вчера в 08:15
Политика
Песков: Трамп говорил Путину о катастрофе в Нью-Йорке
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в разгар эпидемии коронавируса в Нью-Йорке лидер США Дональд Трамп прямо говорил об этом главе России Владимиру Путину.
Свободная Пресса вчера в 23:45
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы
В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
РБК 01:00
Общество
Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники
Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia вчера в 08:18
Наука
Создали стабильно светящиеся в темноте растения
Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:38
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей вчера в 06:16
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM вчера в 06:40
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Экономика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы вчера в 15:24