Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлавврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В России режим самоизоляции продлен до конца майских праздников.
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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Коммерсантъвчера в 16:19

Проценко поддержал сохранение ограничений из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 14:38

Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение карантина

Вести.Ruвчера в 15:01

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений из-за COVID-19

Известиявчера в 15:00

Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники

Газета.Ruвчера в 14:56

Денис Проценко высказался за продолжение карантина

Московский Комсомолецвчера в 14:40

Главврач больницы в Коммунарке оценил продление ограничений из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:14
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В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
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Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Известия вчера в 22:24
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Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски

Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
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Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

Спорт-Экспресс вчера в 13:54
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В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

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Кирилл Бычков назначен и.о. первого вице-премьера Якутии

Кирилл Евгеньевич Бычков назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
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В Омске сформировали график открытия предприятий

Как сообщил Городу55 вице-губернатор Дмитрий Ушаков, в списке значатся семь видов деятельности с разбивкой по срокам возможного открытия.
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В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 11 мая

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 11 мая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
ТРК Братск 00:39
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В системе цифровых пропусков в Татарстане появилась новая цель

В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесли новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 15:07
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Ученые предположили, что большинство экзопланет полностью покрыты водой

Ученые высказали мнение, что большинство экзопланет может полностью покрывать вода.
Актуальные Новости вчера в 13:08
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Скончался актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Хан

Rambler News Service вчера в 04:36
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК вчера в 10:03
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения

В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
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В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
РИА Новости вчера в 08:15
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Политика

Песков: Трамп говорил Путину о катастрофе в Нью-Йорке

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в разгар эпидемии коронавируса в Нью-Йорке лидер США Дональд Трамп прямо говорил об этом главе России Владимиру Путину.
Свободная Пресса вчера в 23:45
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Общество

Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы

В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
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Общество

Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники

Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia вчера в 08:18
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Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:38
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Общество

Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

Национальная служба новостей вчера в 06:16
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM вчера в 06:40
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
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Экономика

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".
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