Здоровье
REGNUMВ Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 19 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава Башкирии.
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