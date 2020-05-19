Здоровье

REGNUMREGNUMВ Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 19 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава Башкирии.
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