Здоровье
Газета.RuГлавврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса
Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Месячная сумма накопительной пенсии в следующем году может уменьшиться по сравнению с 2020-м, передают «Известия».
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«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
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Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом
Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья".
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Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
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В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
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