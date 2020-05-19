Здоровье

Газета.RuГазета.RuГлавврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса

Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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