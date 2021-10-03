РИА НовостиГлавврач больницы №40 Проценко заявил, что коронавирус обманывает все прогнозы врачейРазвитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала "Россия 1" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.РИА НовостиРазвитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов.ТАССВ России за последние сутки выявили 25 769 случаев коронавируса.Lenta.ruВсего в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса, за время пандемии умерли почти 210 000 человек.ВедомостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruiReactorRT на русскомAnewsТелеканал 360°МИР 24Kazanfirst.ruDaily StormLife.ruПолитРоссияYA62.ruБрянские новостиСлово и ДелоОбщественная служба новостейЦарьградФАНFBM.ruРЕН ТВАктуальные НовостиA42.RUПодробнее о событииПроценко заявил, что коронавирус никогда не оправдывает прогнозы врачейТАССвчера в 07:03Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозамКомсомольская правдавчера в 07:58Проценко заявил о невозможности прогнозировать ситуацию с развитием COVID-19Газета.Ruвчера в 07:48Проценко: развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозамLenta.ruвчера в 07:32Проценко заявил о невозможности прогнозировать развитие пандемииРБКвчера в 07:29Главврач больницы №40 Проценко заявил, что коронавирус обманывает все прогнозы врачейРИА Новостивчера в 07:58Москва. Кремль. Путин. Проценко: ковид все прогнозы обманываетSmotrim.ruвчера в 06:52Показать ещёОценить2KПоделиться