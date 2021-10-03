Опубликован архив офшорных операций бывших и действующих глав государств

В 2016 году ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров.