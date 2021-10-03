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Главврач больницы №40 Проценко заявил, что коронавирус обманывает все прогнозы врачей

Развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала "Россия 1" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости
Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов.
ТАСС
В России за последние сутки выявили 25 769 случаев коронавируса.
Lenta.ru
Всего в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса, за время пандемии умерли почти 210 000 человек.
Ведомости

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Проценко заявил, что коронавирус никогда не оправдывает прогнозы врачей
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Проценко заявил о невозможности прогнозировать ситуацию с развитием COVID-19
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Проценко: развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам
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Проценко заявил о невозможности прогнозировать развитие пандемии
РБКвчера в 07:29
Главврач больницы №40 Проценко заявил, что коронавирус обманывает все прогнозы врачей
РИА Новостивчера в 07:58
Москва. Кремль. Путин. Проценко: ковид все прогнозы обманывает
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