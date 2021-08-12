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Главврач больницы в Коммунарке заявил, что число заболевших COVID-19 в России уменьшается

В России наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса и госпитализаций, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24
Проценко считает, что снижение числа заболевших связано с количеством граждан, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.
RT на русском
Проценко указал, что многое сейчас зависит от населения, от гражданской позиции и отношения к вакцинации.
Газета.Ru
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 7 августа уточнял, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации.
Известия

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