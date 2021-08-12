Lenta.ruГлавврач больницы в Коммунарке заявил, что число заболевших COVID-19 в России уменьшаетсяВ России наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса и госпитализаций, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.Москва 24Проценко считает, что снижение числа заболевших связано с количеством граждан, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.RT на русскомПроценко указал, что многое сейчас зависит от населения, от гражданской позиции и отношения к вакцинации.Газета.RuМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко 7 августа уточнял, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации.ИзвестияЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПятый каналИзвестияGazeta.SPbNewInformЭкономика сегодняПетербургский дневникLife.ruOm1.ruЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Российская газетаРБКИзвестияВестник КавказаChitaMediaУфимские нивыRT на русскомУчительская газетаКапитал страныПодробнее о событииПроценко заявил о снижении числа заболеваний коронавирусом в РоссииRT на русском03:01Проценко заявил о готовности к новой волне COVID-19Российская газета02:30Проценко заявил, что система здравоохранения готова к потенциальной новой волне COVID-19Lenta.ru01:10Проценко заявил о снижении числа заболевших ковидом в РоссииТелеканал 360°01:03Проценко заявил о готовности системы здравоохранения РФ к новой волне COVID-19Говорит Москва00:49Проценко оценил готовность системы здравоохранения к новой волне COVID-19РБК01:29Главврач больницы в Коммунарке Проценко заявил о готовности к потенциальной новой волне COVID-19РИА Новости00:46Показать ещёОценить532Поделиться