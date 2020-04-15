Коронавирус
Газета.RuГлавврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
Главный врач медицинского центра в столичной Коммунарке Денис Проценко вылечился от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»
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В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
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Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
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Общество
Правительство отменило ограничения на продажу медицинских масок
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Фармацевтический вестник вчера в 05:47
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
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В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
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Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку больницы в Уфе.
Мой Брянск 00:37
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
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На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
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В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
Авто
Началась сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
В оправившемся от вспышки коронавируса Китае началось серийное производство модели Byton M-Byte, которая примечательна своей приборной панелью с интегрированным 48-дюймовым дисплеем.
SpeedMe вчера в 05:54
Транспорт
В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков
Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы прибавили в среднем полтора процента.
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Экономика
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В пятерку богатейших депутатов Законодательного Собрания Владимирской области вошли Михаил Максюков с доходом в размере 69 миллионов рублей, генеральный директор владимирского филиала компании "Ростелеком" Павел Шатохин (22,7 млн рублей) и генеральный директор группы компаний "Монострой" Олег Чижов (13,2 млн рублей).
Владимирские ведомости 02:03
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В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
Здоровье
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.
REGNUM 02:02
Армия и оружие
Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять спутники США
Эксперт отметил, что DARPA (управление перспективных исследовательских проектов минобороны США) считает, что основной опасностью для космических группировок являются российские комплексы РЭБ, и угроза будет только возрастать.
Военное дело вчера в 23:53
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:47
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне.
РИА Новости вчера в 21:24
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Происшествия
Сбежавшего из больницы в Петербурге пациента задержали в Гатчине
Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 09:00 — REGNUM Сотрудники полиции за несколько часов нашли и задержали пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, который самовольно покинул больницу в Петербурге и скрывался в Ленинградской области.
REGNUM 02:00
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой
Певица Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра».
News.ru вчера в 09:06
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38