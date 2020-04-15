Главный врач медицинского центра в столичной Коммунарке Денис Проценко вылечился от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

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